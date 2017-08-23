Процесс получения знаний посредством системы дистанционного обучения регулируется на законодательном уровне (ФЗ №273 «Об образовании», Приказ Министерства образования и науки РФ №816 от 23.08.2017).
Согласно нормативным документам, дистанционное образование является не формой обучения, а технологией. Она может быть применена при любых других форматах получения знаний (очно, заочно).
В ходе взаимодействия с Академией все образовательные манипуляции проводятся удаленно, через портал дистанционного обучения, на котором слушатель сумеет найти нужные материалы. В документе об образовании, которые выдает «ИнвестУчеб», используемый способ подачи информации не конкретизируется.