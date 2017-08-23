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Заочная (дистанционная) форма обучения
  • Объем от 36 ЗЕТ баллов
  • Длительность обучения от 36 академических часов (ЗЕТ)
  • Выдаем удостоверение с занесением в фис фрдо
Стоимость курса от 2000 руб. от 3700 руб.
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Непрерывное медицинское образование (НМО)

Профакадемия ИНВЕСТУЧЕБ проводит дистанционое обучение по курсам НМО. В нашем учебном центре аккредитовано более 800 програм для разных направлений и специальностей.

Наша академия дистанционного образования обладает учебно-методическим отделом, благодаря которому все материалы проходят регулярное обновление и актуализацию, таким образом, наши слушатели всегда проходят обучение по самым актуальным программам. Весь процесс обучения проводится удаленно в максимально комфортном для вас формате.

    У нас вы можете быстро и без отрыва от производства:
  • Пройти обучение НМО – 36, 72, 144, 250 баллов НМО
  • Оформление 14 баллов НМО- бесплатно (при заказе от 50 баллов)
  • Комплексное ведение портала нмо в течении 5 лет под ключ – 250 баллов НМО (250 ЗЕТ)
  • Оформление портфолио и отчета о профессиональной деятельности

Выберите подходящий тариф по программам НМО

Определите тариф самостоятельно или получите консультацию у наших специалистов.

С программами обучения вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ

50 баллов ЗЕТ под ключПолный комплекс баллов НМО в течение года
  • Регистрация на портале НМО, ведение личного кабинета
  • Подбор обучающих курсов в рамках "формального" образования (36 баллов)
  • Подбор и запись на семинары, вебинары и конференции (14 баллов)
  • Контроль получения баллов, поддержка на всех этапах
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36 баллов ЗЕТ под ключРасширенный тариф для получения баллов в рамках "формального обучения"
  • Регистрация на портале НМО, ведение личного кабинета
  • Контроль получения баллов НМО
  • Оформление заявки на курс на портале НМО
  • Все преимущества базового тарифа
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14 баллов ЗЕТ под ключПолучение баллов в рамках "неформального" образования НМО
  • Подбор "неформальных" обучающих мероприятий
  • Запись на семинары, вебинары и конференции
  • Гарантия получения баллов в рамках самообразования
  • Контроль получения баллов и ведение личного кабинета
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Особенности прохождения процедуры регистрации в НМО и начало обучения

Чтобы стать участником системы НМО необходимо получение логина. Для этого нужно посетить наш сайт или портал медицинского и фармацевтического образования Министерства Здравоохранения РФ. Также получить логин можно через портал Государственных Услуг, или посетив сайт Координационного Совета непрерывного медицинского образования. Успешная регистрация открывает пользователям доступ к любой информации об изменениях внутри системы. Вы сможете самостоятельно подбирать обучающие программы, вести контроль над активностью по выбранной обучающей стратегии.

Процедура регистрации происходит в несколько этапов:

  • 1 1
    Получить логин и пароль. Сэкономить время и осуществить быстрый вход можно благодаря учетной записи на сайте Государственных Услуг.
  • 2 2
    Подтвердить личность (используется СНИЛС).
  • 3 3
    Указать ФИО, дату рождения, адрес фактического проживания.
  • 4 4
    Прописать дополнительные контакты (e-mail, контактный номер, адрес фактического проживания).
  • 5 5
    Совершить вход с использованием полученных при регистрации данных (все регистрационные данные высылаются по SMS или на e-mail).

В дальнейшем нужно просто выбрать подходящую обучающую программу, определиться с образовательными мероприятиями. Также потребуется создание персонального плана повышения квалификации посредством мастер-классов, семинаров, конференций, вебинаров и любых других форм обучения, которые могут иметь разную временную протяженность.

Особенности получения аккредитации

Любому медику необходимо обязательное подтверждение своей квалификации каждые 5 лет. Каждый год рекомендуется получать не менее 50 баллов. Их начисление происходит посредством прохождения различных обучающих программ. За один академический час дается 1 балл. Таким образом, чтобы набрать 50 баллов, потребуется как минимум 50 академических часов. На протяжении 5 лет обучения, необходимо накопить 250 баллов. Этого количества достаточно, чтобы получить необходимый сертификат.

Особенности получения баллов для сертификации:

  • Чтобы баллы начали засчитываться, нужно получить личный код подтверждения. Его выдача осуществляется в автоматическом режиме сразу же после завершения курсов.
  • После накопление 250 баллов информацию о незавершенных курсах можно удалить. Далее нужно «подготовить отчет» на портале. Этот отчет будет использоваться для обновления сертификата.
  • На сайте учитываются все пройденные курсы, и осуществляется подсчет количества накопленных баллов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Минздравом России утвержден приказ об особенностях проведения периодической аккредитации в 2021 году

Приказом Минздрава России от 09.07.2021 № 746н утверждены следующие особенности периодической аккредитации в 2021 году, которая будет включать всего 1 этап - оценку портфолио в весьма лояльных условиях:

  • 1) в приказе прописана общая схема организации проведения периодической аккредитации: подача документов аккредитуемым - техническая проверка поданных документов (федеральный аккредитационный центр) - оценка портфолио (центральная аккредитационная комиссия/субъектовые аккредитационные подкомиссии) - решение о прохождении аккредитации;
  • 2) утверждена структура портфолио. Портфолио состоит из 3 компонентов:
    • отчет о профессиональной деятельности (его форма есть в приложении к приказу);
    • сведения об освоении программ повышения квалификации и (при наличии) иных образовательных активностей (форма также в приложении к приказу имеется);
    • мотивированный отказ в согласовании отчета о профессиональной деятельности (если подобная казуистическая ситуация возникла);
  • 3) прописано минимальное количество часов, с которым аккредитуемый должен заявиться на процедуру - суммарный срок освоения программ повышения квалификации должен составлять не менее 144 часов, ЛИБО срок освоения программ повышения квалификации не менее 74 часов + иные образовательные активности в суммарном объеме не менее 70 часов за отчетный период. Обращаем внимание, что иные образовательные активности в обязательном порядке должны быть подтверждены через портал НМО. К программам повышения квалификации такое требование не предъявляется - факт их прохождения будет проверяться с помощью ФРДО, сведения в который обязана подавать каждая организация, проводящая обучение.
  • 4) напомним, что приказ №58н Минздрава от 08.02.2021 позволяет специалистам, подлежащим периодической аккредитации в 2021 году, легитимно работать до 1 января 2022 года, а для воспользовавшихся п.4 упомянутого приказа - и несколько дольше (в зависимости от дат истечения сроков действия продленных в соответствии с этим пунктом документов о допуске к профессиональной деятельности). Мы уверены, что абсолютно любой медработник, подлежащий в этом году периодической аккредитации, опираясь на нормы приказа от 09.07.2021 № 746н, сможет с учетом гибких сроков её прохождения рационально распорядиться имеющимся временем, чтобы подготовить портфолио.

Непрерывное медицинское образование контролируется государством. Это одно из самых приоритетных направлений. Главной цель НМО – подготовить профессиональных кадров. Это позволяет повышать общий уровень медицины в России, что улучшает качество жизни россиян.

Проходите регистрацию, начинайте обучение, развивайте свои профессиональные навыки. От Вас и Ваших действий будет зависеть здоровье и жизни пациентов!

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Почему именно мы
Учебные материалы
В нашей базе собраны актуальные учебные материалы, которые помогают учащимся быстро и легко усваивать новую информацию из любой точки мира.
Индивидуальный график
Каждому человеку мы готовы предложить такую программу, которая идеально подойдет по времени проведения занятий.
Цена/качество.
Стоимость наших услуг всегда остается на приемлемом уровне. Рассрочка на обучение. При обучении нескольких человек или повторном обращении мы всегда подготовим для Вас выгодное, индивидуальное ценовое предложение. Также, предоставим рассрочку на весь период обучения!
Дистанционное обучение
Для качественной передачи знаний мы используем новейшие методики и технологии в области удаленного обучения.
Реестр обучившихся
Вы всегда сможете подтвердить свое обучение у нас, если того требует работодатель или проверяющие органы, а также восстановить документы, в случае их утраты или порчи.
Выдаваемые документы
При успешном прохождении итоговой аттестации Мы гарантируем каждому слушателю получение образовательных документов установленного образца. Выдаваемые документы заносятся в ФИС ФРДО!
Ответы на часто задаваемые вопросы

Большинство учебных заведений на территории РФ (в частности, МГУ им. М.В. Ломоносова) реализуют процесс обучения студентов с использованием технологий дистанционного доступа. При этом в итоговых бумагах и дипломе специфика метода получения знаний не отображается.
Формат такого образования утвержден законодательно и имеет под собой нормативно-правовую основу (ФЗ №273, Приказ Министерства образования и науки РФ №816 от 23/08/2017).

Процесс получения знаний посредством системы дистанционного обучения регулируется на законодательном уровне (ФЗ №273 «Об образовании», Приказ Министерства образования и науки РФ №816 от 23.08.2017).

Согласно нормативным документам, дистанционное образование является не формой обучения, а технологией. Она может быть применена при любых других форматах получения знаний (очно, заочно).

В ходе взаимодействия с Академией все образовательные манипуляции проводятся удаленно, через портал дистанционного обучения, на котором слушатель сумеет найти нужные материалы. В документе об образовании, которые выдает «ИнвестУчеб», используемый способ подачи информации не конкретизируется.

Актуальные вопросы вакцинопрофилактики
Академия дополнительного профессионального образования является ведущим учебным заведением России в области обучения НМО медицинских работников в соответствии с федеральными законами № 323 ФЗ «Об...