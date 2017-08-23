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Особенности прохождения процедуры регистрации в НМО и начало обучения

Чтобы стать участником системы НМО необходимо получение логина. Для этого нужно посетить наш сайт или портал медицинского и фармацевтического образования Министерства Здравоохранения РФ. Также получить логин можно через портал Государственных Услуг, или посетив сайт Координационного Совета непрерывного медицинского образования. Успешная регистрация открывает пользователям доступ к любой информации об изменениях внутри системы. Вы сможете самостоятельно подбирать обучающие программы, вести контроль над активностью по выбранной обучающей стратегии.

Процедура регистрации происходит в несколько этапов:

1 1 Получить логин и пароль. Сэкономить время и осуществить быстрый вход можно благодаря учетной записи на сайте Государственных Услуг.

2 2 Подтвердить личность (используется СНИЛС).

3 3 Указать ФИО, дату рождения, адрес фактического проживания.

4 4 Прописать дополнительные контакты (e-mail, контактный номер, адрес фактического проживания).

5 5 Совершить вход с использованием полученных при регистрации данных (все регистрационные данные высылаются по SMS или на e-mail).

В дальнейшем нужно просто выбрать подходящую обучающую программу, определиться с образовательными мероприятиями. Также потребуется создание персонального плана повышения квалификации посредством мастер-классов, семинаров, конференций, вебинаров и любых других форм обучения, которые могут иметь разную временную протяженность.

Особенности получения аккредитации

Любому медику необходимо обязательное подтверждение своей квалификации каждые 5 лет. Каждый год рекомендуется получать не менее 50 баллов. Их начисление происходит посредством прохождения различных обучающих программ. За один академический час дается 1 балл. Таким образом, чтобы набрать 50 баллов, потребуется как минимум 50 академических часов. На протяжении 5 лет обучения, необходимо накопить 250 баллов. Этого количества достаточно, чтобы получить необходимый сертификат.

Особенности получения баллов для сертификации:

Чтобы баллы начали засчитываться, нужно получить личный код подтверждения. Его выдача осуществляется в автоматическом режиме сразу же после завершения курсов.

После накопление 250 баллов информацию о незавершенных курсах можно удалить. Далее нужно «подготовить отчет» на портале. Этот отчет будет использоваться для обновления сертификата.

На сайте учитываются все пройденные курсы, и осуществляется подсчет количества накопленных баллов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Минздравом России утвержден приказ об особенностях проведения периодической аккредитации в 2021 году

Приказом Минздрава России от 09.07.2021 № 746н утверждены следующие особенности периодической аккредитации в 2021 году, которая будет включать всего 1 этап - оценку портфолио в весьма лояльных условиях:

1) в приказе прописана общая схема организации проведения периодической аккредитации: подача документов аккредитуемым - техническая проверка поданных документов (федеральный аккредитационный центр) - оценка портфолио (центральная аккредитационная комиссия/субъектовые аккредитационные подкомиссии) - решение о прохождении аккредитации;

в приказе прописана общая схема организации проведения периодической аккредитации: подача документов аккредитуемым - техническая проверка поданных документов (федеральный аккредитационный центр) - оценка портфолио (центральная аккредитационная комиссия/субъектовые аккредитационные подкомиссии) - решение о прохождении аккредитации; 2) утверждена структура портфолио. Портфолио состоит из 3 компонентов: отчет о профессиональной деятельности (его форма есть в приложении к приказу); сведения об освоении программ повышения квалификации и (при наличии) иных образовательных активностей (форма также в приложении к приказу имеется); мотивированный отказ в согласовании отчета о профессиональной деятельности (если подобная казуистическая ситуация возникла);

утверждена структура портфолио. Портфолио состоит из 3 компонентов: 3) прописано минимальное количество часов, с которым аккредитуемый должен заявиться на процедуру - суммарный срок освоения программ повышения квалификации должен составлять не менее 144 часов, ЛИБО срок освоения программ повышения квалификации не менее 74 часов + иные образовательные активности в суммарном объеме не менее 70 часов за отчетный период. Обращаем внимание, что иные образовательные активности в обязательном порядке должны быть подтверждены через портал НМО. К программам повышения квалификации такое требование не предъявляется - факт их прохождения будет проверяться с помощью ФРДО, сведения в который обязана подавать каждая организация, проводящая обучение.

прописано минимальное количество часов, с которым аккредитуемый должен заявиться на процедуру - суммарный срок освоения программ повышения квалификации должен составлять не менее 144 часов, ЛИБО срок освоения программ повышения квалификации не менее 74 часов + иные образовательные активности в суммарном объеме не менее 70 часов за отчетный период. Обращаем внимание, что иные образовательные активности в обязательном порядке должны быть подтверждены через портал НМО. К программам повышения квалификации такое требование не предъявляется - факт их прохождения будет проверяться с помощью ФРДО, сведения в который обязана подавать каждая организация, проводящая обучение. 4) напомним, что приказ №58н Минздрава от 08.02.2021 позволяет специалистам, подлежащим периодической аккредитации в 2021 году, легитимно работать до 1 января 2022 года, а для воспользовавшихся п.4 упомянутого приказа - и несколько дольше (в зависимости от дат истечения сроков действия продленных в соответствии с этим пунктом документов о допуске к профессиональной деятельности). Мы уверены, что абсолютно любой медработник, подлежащий в этом году периодической аккредитации, опираясь на нормы приказа от 09.07.2021 № 746н, сможет с учетом гибких сроков её прохождения рационально распорядиться имеющимся временем, чтобы подготовить портфолио.

Непрерывное медицинское образование контролируется государством. Это одно из самых приоритетных направлений. Главной цель НМО – подготовить профессиональных кадров. Это позволяет повышать общий уровень медицины в России, что улучшает качество жизни россиян.

Проходите регистрацию, начинайте обучение, развивайте свои профессиональные навыки. От Вас и Ваших действий будет зависеть здоровье и жизни пациентов!